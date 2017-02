Infinity, i film e le serie tv in catalogo a Febbraio

Patrizio Marino

Nuovi contenuti arricchiscono la piattaforma di streaming on demand Infinity che anche a Febbraio torna ad offrire al pubblico una scelta ampia tra serie tv, capolavori cinematografici e i titoli più recenti attraverso Infinity Premiere, disponibili con una finestra molto ridotta rispetto all'uscita in sala, anche in lingua originale, SuperHD e UHD.

Dal 1 febbraio al via la prima stagione della comedy Crowded con l'attore e doppiatore Patrick Warburton (Le regole dell'amore) e Carrie Preston, attrice e regista statunitense nei panni di una coppia da tempo sposata che dopo aver ritrovato la libertà e sistemato le figlie al college, dovranno riabituarsi ad averle in casa visti gli incerti piani futuri di entrambe. Creata da Suzanne Martin, la serie è stata prodotta dalla Hazy Mills Productions in associazione con la Universal Television.

Infinity ripropone il cofanetto completo di una tra le serie teen più seguite degli ultimi quindici anni, The O.C., creata dal produttore e sceneggiatore Josh Schwartz (Gossip Girl). Tutti gli episodi delle quattro stagioni saranno disponibili dall'8 febbraio, da quella data gli spettatori potranno rivivere le storie, ambientate ad Orange County, di quattro giovani problematici protagonisti interpretati dagli allora esordienti Ben McKenzie - noto successivamente per la sua interpretazione di Jim Gordon nella serie Gotham, Adam Brody e Rachel Bilson, protagonisti di numerosi film e serie tv dopo questa avventura di successo e Mischa Barton, che ha mantenuto la notorietà anche a causa di delicati avvenimenti giudiziari.

Con ottantasei premi vinti - tra cui sei Golden Globe, quindici Emmy, dodici Screen Actors Guild Awards - e oltre trecento nomination ai più importanti riconoscimenti cinematografici e televisivi internazionali, la comedy 30 Rock sbarca su Infinity dal 15 febbraio con una sorpresa: il cofanetto completo compreso della settima stagione, i cui episodi sono ancora inediti in Italia. La serie, ambientata a New York, racconta in modo realistico il mondo dello spettacolo e lo fa servendosi di volti noti al pubblico: oltre all'apprezzata Tina Fey, che ha anche creato il serial, troviamo Alec Baldwin, Tracy Morgan, Jane Krakowski, Jack McBrayer e Scott Adsit.

La serie sci-fi Containment arriva dal 22 febbraio; basata sulla serie belga Cordon, creata da Carl Joos e sviluppata da Judie Plec, il drama racconta di una potente e improvvisa epidemia che mette in ginocchio la città di Atlanta uccidendo in pochissimo tempo diverse decine di persone e costringendone altre a rimanere in quarantena così da evitare il contagio.

Infinity Premiere presenta per il mese di febbraio cinque sorprendenti pellicole: il nuovo capitolo The Conjuring - Il caso Enfield (dal 3 al 9 febbraio) co-scritto, co-prodotto e diretto da James Wan; The Legend of Tarzan (dal 10 al 16 febbraio), la celebre storia del personaggio creato da Edgar Rice Burroughs, interpretato questa volta da Alexander Skarsgård e diretta dall'apprezzato David Yates; dal 17 al 23 Febbraio sarà disponibile anche in qualità 4K e 4K HDR Trafficanti, con la regia di Todd Phillips e interpretato da Jonah Hill e Miles Teller, nei panni di due trafficanti di armi impegnati per volontà governativa con una fornitura di armi per le truppe statunitensi in Iraq. Inoltre, in occasione del Carnevale, dal 24 febbraio al 2 marzo, Premiere offre due lungometraggi di animazione, adattamenti cinematografici di due graphic novel Dc Comics, Batman: Return of the Caped Crusaders, in cui i più famosi Joker, Pinguino, l'Enigmista e Catwoman ordiscono un piano per prendere il controllo di Gotham e del mondo intero avvalendosi di una nuova e potente tecnologia, e Batman: The Killing Joke, storia controversa in cui l'iconico personaggio di Joker e la sua personale criminalità saranno ampiamente trattate.

Varia anche la programmazione di film disponibili su Infinity dal 1° febbraio, tra gli altri: Ritorno a L'Avana di Laurent Cantet in cui un gruppo di amici cubani si ritrovano, dopo alcuni anni dal loro ultimo incontro, su una terrazza de L'Avana e passeranno in rassegna ricordi, bugie ed anche segreti; la storia della party girl, eterna festaiola felicemente single interpretata da Amy Schumer, Un disastro di ragazza, che dovrà fare i conti con nuovi sentimenti e la sua solitudine; il thriller State of Play in cui Russell Crowe è il reporter Cal McCaffrey che si ritrova a risolvere un mistero di delitti e collusione che coinvolge alcuni dei politici e degli uomini d'affari più promettenti del paese; Everest, film d'apertura della 72esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, diretto da Everest con Josh Brolin, John Hawkes, Jake Gyllenhaal, Jason Clarke; ancora Straight Outta Compton, lungometraggio su quei cinque ragazzi di Compton che grazie alle loro abili doti formarono il celebre gruppo hip-hop N.W.A.; Il mistero del gatto trafitto, comedy thriller di Gillian Greene in cui l'inetto protagonista dovrà trovare il colpevole della morte del suo amato gatto, morto perché trafitto da una freccia.

