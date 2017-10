Infinity approda per il secondo anno al Lucca Comics con The Big Bang Theory

In occasione del Lucca Comics & Games Heroes, Infinity sarà presente con proiezioni e iniziative speciali, legate al tema dei supereroi e all'arrivo di serie tv in anteprima esclusiva.

Il 4 novembre in collaborazione con Warner Bros, da non perdere l'attesissima proiezione del primo episodio dell'undicesima stagione di The Big Bang Theory, andato in onda su CBS lo scorso 25 settembre e che sarà disponibile in anteprima italiana su Infinity da gennaio 2018.

Tantissime saranno le attività previste presso lo stand Infinity: dal 2 al 5 novembre entriamo nel mondo della nail art della serie Warner Claws, disponibile in anteprima esclusiva su Infinity dal 1° novembre. Direttamente nello stand sarà presente un corner di nail art in perfetto stile Claws. Il pubblico di appassionate potrà ricevere un trattamento estetico esclusivo per le unghie con smalti Faby e adesivi molto particolari, in linea con lo spirito della serie.

Il 3 novembre Infinity celebra il tema degli eroi a cui è dedicata questa edizione del Lucca Comics, mettendo a disposizione una make up artist che trasformerà chiunque lo desideri in uno dei supereroi che la piattaforma ha disponibile in catalogo: Superman, Batman, Arrow, Flash Supergirl e molti altri ancora.

Il 2 novembre, inoltre, per la giornata promozionale Film Fox, sarà possibile fruire, presso lo stand Infinity, della pellicola fantascientifica del 2017 "The War - il pianeta delle scimmie", diretta dal regista Matt Reeves.

