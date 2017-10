India Eisley protagonista, accanto a Chris Pine, di One Day She'll Darken

La serie di TNT One Day She'll Darken ha trovato nuovi interpreti per i suoi sei episodi che possono contare sulla prestigiosa presenza di Chris Pine nel ruolo di un ex marine diventato un reporter.

India Eisley, già nel cast di Underworld: il risveglio 3D, sarà infatti la star del progetto con il ruolo di Fauna Hodel: una ragazza che indaga sul suo passato, essendo stata abbandonata quando era ancora una neonata, e scopre una serie di indizi che la conducono al misterioso dottor George Hodel, coinvolto in alcuni affari loschi nel mondo di Hollywood.

Il progetto è stato scritto da Sam Sheridan e le prime due puntate saranno dirette da Patty Jenkins (Wonder Woman).

Tra gli interpreti ci saranno Jefferson Mays (George Hodel), Yul Vazquez (Billis), Justin Cornwell (Terrence Shye), Dylan Smith (Sepp), Jay Paulson (Ohls) e Golden Brooks (Jimmy Lee).

