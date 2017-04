Inception: Hans Zimmer esegue dal vivo la colonna sonora al Coachella

Il celebre compositore Hans Zimmer si è esibito nella serata di domenica al Coachella Music and Arts Festival.

L'artista ha eseguito dal vivo alcuni dei brani più famosi e amati creati per le colonne sonore di film come Pirati dei Caraibi, Il gladiatore, Il re leone, Il cavaliere oscuro e Inception.

Sul palco c'è infatti stato spazio per brani come Dream Is Collapsing e Mombasa, entrambi tratti dal lungometraggio diretto dal regista Christopher Nolan.

Zimmer nei prossimi mesi sarà impegnato in una serie di concerti e il suo tour lo porterà anche in Italia, a Milano, il 29 giugno.

Ecco il brano condiviso dal canale YouTube del festival:

