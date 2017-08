In a Heartbeat: ecco il dolce corto animato che racconta l'amore gay!

In a Heartbeat è il nuovo cortometraggio che sta facendo parlare di sé, giudicato da molti utenti e appassionati necessario per il clima di odio che troppo spesso finisce nei fatti di cronaca. Beth David e Esteban Bravo hanno ideato questo cortometraggio animato come tesi per la fine del loro corso al Ringling College of Art and Design. In a Heartbeat parla di un ragazzo che non riesce a dichiarare il suo amore per un altro giovane ragazzo della sua scuola, quindi ci penserà il suo Cuore Saltellante a creare la situazione giusta.

Il corto, realizzato grazie a un progetto Kickstarter, ha già più di 5 milioni di visualizzazioni e il suo messaggio di ottimismo, libertà e, soprattutto, di uscire dal buio e dire ad alta voce i propri sentimenti è stato così tanto apprezzato da far richiedere a gran voce da tantissimi utenti un intero film su questa falsariga. Intanto, ecco In a Heartbeat:

