Il Trono di Spade: The Walking Dead commenta le differenze tra gli zombie delle due serie!

Il penultimo episodio della settima stagione de Il trono di spade, Oltre la barriera, ha visto Jon, Jorah, il Mastino e il resto del gruppo provare a catturare un non-morto per convincere Daenerys Targaryen e Cersei Lannister della situazione drammatica alla barriera. Durante lo scontro, il Re della Notte ha colpito con una lancia di ghiaccio uno dei draghi della Khaleesi, uccidendolo sul colpo. Il momento shock è stato notato anche dagli addetti ai social di The Walking Dead, serie cult AMC, che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di sottolineare le differenze tra i vari zombie: "L'apocalisse zombie è tosta, ma almeno i nostri walkers non sanno usare le lance"

The zombie apocalypse is tough, but at least our walkers don't know how to use spears #GameofThrones — The Walking Dead (@TheWalkingDead) 21 agosto 2017

Gli zombie di The Walking Dead sono difficili da sconfiggere, specialmente se arrivano in gran numero, ma almeno non hanno leader intelligenti e capaci nel lancio del giavellotto. Per quanto riguarda Il trono di spade, non solo abbiamo scoperto che i draghi non sono indistruttibili, ma ora i White Walkers hanno il loro drago zombie. Domenica 27 agosto andrà in onda il season finale della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin, mentre The Walking Dead tornerà il 22 ottobre su AMC.

