Il trono di spade 7: Ed Sheeran avrà un cameo nella prossima stagione

Sorprese in vita nella penultima stagione de Il trono di spade, I produttori David Benioff e Daniel Weiss, ospiti al SXSW, hanno svelato che i nuovi episodi in arrivo a luglio su HBO conterranno un cameo musicale molto gradito alla star dello show Maisie Williams. Il cameo in questione riguarda il cantante Ed Sheeran

"Per anni abbiamo tentato di avere Ed Sheeran nello show per fare una sorpresa a Maisie Williams e quest'anno ce l'abbiamo fatta" hanno spiegato i produttori. Ed Sheeran si unirà così alla lunga lista di camei musicali presenti nello show a partire dai Coldplay nel Red Wedding a Gary Lightbody degli Snow Patrol nei panni di uno degli uomini di Locke, dai Sigur Rós al matrimonio di Joffrey ai Of Monsters and Men e ai Mastodon.

Nel corso del panel all'SXSW, David Benioff e Daniel Weiss hanno inoltre fornito un'altra importante conferma: come preannunciato, l'ottava e ultima stagione durerà solo sei episodi. Il primo appuntamento utile è comunque il 16 luglio con la speciale premiere della settima stagione.

