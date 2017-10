Il Trono di Spade: Sophie Turner annuncia il suo fidanzamento con Joe Jonas!

I fan della serie Il trono di spade potranno festeggiare un altro lieto evento dopo le nozze di Kit Harington e Rose Leslie.

Sophie Turner, interprete di Sansa Stark, ha infatti annunciato via Instagram di essersi fidanzata con Joe Jonas, star della musica e del mondo dello spettacolo e in passato nel cast di Camp Rock.

La coppia ha condiviso una semplice foto in cui viene mostrato l'anello di fidanzamento, accompagnata dalla frase "Ho detto sì".

Joe e Sophie si frequentano da circa un anno, nonostante l'eccessiva attenzione dei media, con i paparazzi pronti a immortalare ogni uscita pubblica dei due, che aveva portato l'attrice, in un'intervista rilasciata al magazine Marie Claire, a dichiarare: "Ti sembra di vivere dentro un acquario".

I said yes.

