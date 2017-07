Il Trono di Spade: se Fantozzi e Filini fossero i protagonisti della serie

E se Game of Thrones fosse diretto dai Vanzina? Ecco cosa si è chiesta Genea Denise, un'utente Facebook che ha aperto sul suo profilo una divertente galleria di foto intitolata Sapore di Spade - Vacanze a Westeros, dove alla fisicità e ai nomi dei personaggi de Il trono di spade si uniscono i volti noti della commedia italiana. Da Jerry Calà nei panni di Jon Snow a Paolo Villaggio in quelli di Stannis Baratheon, passando per Anna Mazzamauro (Melisandre) e Massimo Ciavarro (Jaime Lannister), l'effetto è esilarante.

