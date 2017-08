Il Trono di Spade: record di husky abbandonati dai fan della serie

Dall'esordio sul piccolo schermo de Il trono di spade nel 2011, c'è stato un incremento esponenziale delle vendite e adozioni di cani di razza Siberian husky e Alaskan malamute. Queste due razze, infatti, sono le più simili ai famosi metalupi della serie HBO, grazie ai loro colori e alla loro pelliccia per proteggersi dal freddo. Ma i padroni di queste piccole copie di Nymeria, Vento Grigio e Ghost, negli anni, li stanno mano a mano abbandonando o lasciando nei canili, soprattutto nell'area di San Francisco. Dopo aver ricevuto quasi 45 cani in un mese, Angelique Miller, presidente della Northern California Sled Dog Rescue, ha affermato:

"Queste persone guardano la tv e pensano che siano dei bellissimi cani. La gente qui non ha neanche idea della differenza tra un cane e un lupo, ci chiedono sempre agli incontri per l'adozione se questi che vedono sono lupi, quando sono chiaramente degli husky. Seguono solo la moda di quello che è bello avere in quel momento."

