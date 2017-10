Il Trono di Spade: pausa alle riprese per le nozze di Kit Harington e Rose Leslie

Le riprese dell'ottava, e ultima, stagione della serie Il trono di spade verranno interrotte brevemente per un motivo molto romantico e speciale.

L'attore Kit Harington, secondo quanto riporta il sito Radio Times, ha infatti raccontato durante un episodio del Jonathan Ross Show che si sposerà con la collega Rose Leslie proprio nel periodo in cui dovrebbe essere impegnato sul set. La situazione obbligherà a uno stop della lavorazione perché la coppia ha stretto dei profondi legami di amicizia con i membri del cast e della troupe: "Ho telefonato al produttore e ho detto 'Mi sto per sposare ed è colpa tua in realtà'. Penso che per l'ultima stagione sia così tanto stressato che sia entrato in uno stato di totale pace perché gli ho spiegato 'Devi considerare il fatto che sia un matrimonio de Il trono di spade. Devono esserci tutti quindi bisogna interrompere le riprese'".

Ovviamente la produzione ha acconsentito a concedere la pausa e l'interprete di Jon Snow, inoltre, ha confermato che la cerimonia e i festeggiamenti non avranno alcun elemento ispirato allo show, considerando i tragici eventi che circondano ogni matrimonio nel mondo creato dallo scrittore George R.R. Martin.

L'attore ha poi confessato di aver rovinato la sua proposta di matrimonio, nonostante l'avesse pianificata con grande cura: "Avrei appeso alcune luci su degli alberi e creato questa atmosfera romantica ma eravamo in campagna, sotto un meraviglioso cielo stellato, con un fuoco acceso e il vino rosso e ho fatto la domanda prima del previsto. Avrei dovuto aspettare il giorno dopo, con le luci e tutti gli altri elementi".

Home News Il Trono di Spade: pausa alle riprese per le...