Il Trono di Spade 7: nuove foto della première "Dragonstone"

La HBO, in attesa del debutto della settima stagione previsto per il 16 luglio, ha condiviso nuove immagini del primo episodio inedito della serie Il trono di spade.

La storia riprenderà da dove si era interrotta: Daenerys è in viaggio, Jon Snow è stato proclamato Re del Nord dopo aver sconfitto Ramsay Bolton e Cersei Lannister è salita al trono.

La puntata si intitolerà Dragonstone e la sinossi anticipa che Jon organizzerà la difesa del Nord; Cersei cercherà di sistemare la situazione e Daenerys arriverà a casa.

Ecco le immagini inedite:

Lo script è stato firmato da David Benioff e D.B. Weiss, mentre la regia è di Jeremy Podeswa.

