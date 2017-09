Il Trono di Spade: nuova esibizione musicale per Tormund, il Mastino e due guest star (VIDEO)

Kristofer Hivju ha condiviso sui social media un divertente video realizzato sul set della settima stagione della serie Il trono di spade in cui si diverte a cantare insieme a Rory McCann, Iain Glen e Richard Dormer. Tormund Giantsbane, il Mastino, Ser Jorah e Beric Dondarrion, probabilmente durante una pausa nelle riprese della penultima puntata della stagione appena terminata, hanno intonato I Hope That I Don't Fall in Love with You di Tom Waits, chiamando il loro gruppo Brotherhood without Banjos:

Per rivedere i nostri eroi in azione, la stagione 7 della serie HBO sarà disponibile in DVD e Blu-ray distribuiti da Warner il 14 dicembre, in tempo per i regali di Natale. Non solo, se la versione DVD sarà in una confezione digipack a cinque dischi, quella blu-ray a quattro dischi, oltre al consueto digipack, sarà disponibile in una speciale edizione steelbook per collezionisti con confezione metallica. Presto dunque si potrà rivivere anche in homevideo la settima e penultima stagione composta da sette episodi emozionanti in cui finalmente convergono gli scontri, le alleanze e gli intrighi che sono stati intessuti per anni.

