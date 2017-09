Il Trono di Spade, Nikolaj Coster-Waldau a Cagliari: "Stasera ci vediamo al cinema"

Dopo Kit Harington ed Emilia Clarke, un'altra delle star più amate de Il trono di spade ha fatto tappa nel Bel Paese.

Il danese Nikolaj Coster-Waldau, interprete del controverso Jaime Lannister, si trova attualmente a Cagliari e ha lanciato un messaggio via Instagram ai fan. L'attore sarebbe in città per girare Domino, nuovo film di Brian De Palma girato tra il capoluogo, Pula e Domus de Maria. Coster-Waldau sarà il protagonista della pellicola insieme a Carice van Houten e Guy Pearce.

Una volta giunto nel capoluogo sardo, il bel Nikolaj si sarebbe accorto che in città è ancora in programmazione La fratellanza, che lo vede nel cast, e ha lanciato un appello ai fan.

Un post condiviso da Nikolaj Coster-Waldau (@nikolajwilliamcw) in data: 22 Set 2017 alle ore 04:51 PDT

"Sono arrivato nella bellissima città di Cagliari, in Sardegna. Il nostro film Shot caller di cui siamo molto orgogliosi, verrà proiettato questa sera alle 22 nella multisala Uci Cinemas. Ci vediamo lì". Scommettiamo che stasera la proiezione sarà affollatissima?

