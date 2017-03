Il trono di spade: nella stagione 7 i draghi di Daenerys saranno grandi come 747!

Si avvicina la premiere della settima stagione de Il trono di spade e, con essa, la battaglia tra ghiaccio e fuoco. Invece dei tradizionali dieci episodi, stavolta ne vedremo solo sette visto che la penultima e l'ultima stagione saranno un po' più brevi delle precedenti, ma non per questo mancheranno le sorprese. Alla fine della passata stagione avevamo lasciato i draghi di Daenerys (Emilia Clarke) e il suo immenso esercito sulla via di Westeros, dove Cersei (Lena Headey) è ora Regina dopo la morte dei suoi figli. L'esercito del Re della Notte (Vladimir Furdik nella stagione 6) si dirige a sud, la battaglia sembra imminente. I draghi sono in cammino insieme alla loro madre e a quanto pare quando li rivedremo saranno più maestosi che mai.

Secondo EW, avranno la dimensione di aeroplani. "I draghi quest'anno avranno la dimensione di 747" ha svelato il regista Matt Shakman. "Drogon è il più grande del gruppo - sputa fiamme di 30 piedi di diametro!" Come spiega il sito, il drago sarà lungo 230 piedi con un'apertura alare di 210 piedi.

La settima stagione de Il trono di spade prenderà il via il 16 luglio su HBO.

