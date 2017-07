Il trono di spade: nel terzo episodio compare un riferimento a The Walking Dead e internet impazzisce

Non sappiamo quanto sia realmente voluto, ma il nuovo episodio della settima stagione de Il trono di spade, The Queen's Justice, ha fatto sobbalzare i fan dalla sedia. L'episodio in questione contiene, infatti, un piccolo rimando alla serie The Walking Dead che non è certo passato inosservato.

Nel corso dell'episodio Jon Snow tenta di convincere Tyrion Lannister dell'esistenza degli White Walkers. Se lui riesce a convincere Tyrion, poi Tyrion convincerà Daenerys che potrebbe offrire il suo aiuto a Jon per combattere il gigantesco esercito di White Walkers. Parlando di queste creature, Tyrion usa proprio queste parole: "Those...walking dead men."

Ovviamente la rete ha adorato il piccolo easter egg reagendo sui social media e commentando nelle maniere più disparate la battuta di Tyrion. Qualcuno arriva perfino a ipotizzare la possibilità di un crossover.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade: nel terzo episodio compare un...