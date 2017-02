Il trono di spade, Maisie Williams parla di un clamoroso cliffhanger per il finale della stagione 7

Il trono di spade non era rinomato per i suoi cliffhanger finché il finale della quinta stagione non ha scosso gli animi degli spettatori, turbando a lungo i loro sonni. A quanto pare la storia potrebbe ripetersi nella settima stagione, in arrivo la prossima estate. L'anticipazione arriva da Maisie Williams, che dichiara: "Siamo arrivati al climax che ci condurrà alla fine."

L'attrice ha condiviso con Time Out London qualche aneddoto sulla lavorazione dei nuovi episodi e sulla fine imminente della serie. In quest'ottica il cast sarebbe intenzionato a farsi dei tatuaggi commemorativi per ricordare la partecipazione alla show. Sappiamo che nella settima stagione diremo addio ad alcuni dei personaggi e ora apprendiamo che la stagione si concluderà con uno spettacolare cliffhanger che farà da ponte per l'ottava e ultima stagione.

"Stiamo correndo verso la fine. Siamo arrivati al climax e stiamo precipitando verso il gran finale. E' emozionante. Mi sento davvero come se ci stessimo preparando per la conclusione. ogni personaggio è giunto a un punto preciso della sua esistenza, lo avevamo preparato con accuratezza e ora tutto converge verso la fine dello show. Che cosa ci dobbiamo aspettare adesso? Un cliffhanger pazzesco".

