Il Trono di Spade: l'ultima stagione sarà composta da sei episodi

David Benioff, durante un panel che si è svolto al South by Southwest Film Festival ad Austin, ha confermato un dettaglio dell'ultima stagione della serie Il trono di spade.

Lo showrunner ha spiegato: "L'ultima stagione sarà composta da solo sei episodi. Fin dall'inizio abbiamo voluto raccontare un film della durata di 70 ore. Alla fine sarà di 73 ma è stato tutto piuttosto fedele ai piani originali, avendo così un inizio, una parte centrale e ora arrivando alla fine. Sarebbe stato davvero difficile se avessimo perso alcuni membri del cast principale nel corso delle stagioni e sono davvero felice del fatto che abbiamo mantenuto tutti e possiamo concludere nel modo in cui volevamo".

I produttori hanno inoltre confermato che non saranno coinvolti in eventuali spinoff o prequel: "Penso che la HBO voglia realizzare un'altra serie e non vedo l'ora di vederla e ritengo che sarebbe grandiosa, ma penso che dovrebbero avere qualcuno di nuovo che se ne occupi".

Durante l'incontro c'è stato spazio anche per spiegare quale ritengono sia la scena peggiore della serie e la scelta è ricaduta su un passaggio del pilot: "Probabilmente la più imbarazzante è quella che coinvolge i giovani Stark, Jon Snow e Theon. Stanno tutti facendosi la barba a vicenda, come se stessero tagliandosi i capelli. Ed erano tutti senza maglia e sembrava 'Aspetta, perché questo momento è qui?'. E l'unica ragione per cui era presente è che non c'era alcuna continuità nel pilot in cui le loro barbe erano così diverse a causa del tempo trascorso dalle riprese della prima versione dell'episodio. E se si guarda da vicino si può notare che stanno tutti mettendo in tensione i muscoli perché sono senza maglia. Stanno mettendo in vista gli addominali".

La settima stagione prenderà il via il 16 luglio sulla HBO.

