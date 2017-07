Il trono di spade: l'inverno arriva al Castello Sforzesco di Milano

Un intero weekend dedicato a Il trono di spade, ai suoi fan e alle sue atmosfere. La cornice è quella del Castello Sforzesco, dove Sky Atlantic HD ha in serbo per tutti gli appassionati, sabato 15 e domenica 16 luglio, una due giorni di eventi, installazioni e proiezioni dedicate alla serie tv più seguita al mondo. In partenza con la settima e penultima stagione nella notte fra domenica 16 e lunedì 17, la première - della durata di un'ora - dei nuovi episodi de Il Trono di Spade si mostrerà per la prima volta, in contemporanea con la messa in onda americana, proprio sotto le stelle della notte del Castello Sforzesco. L'evento, realizzato per Sky Atlantic HD da BetterNow nell'ambito delle iniziative dell'Estate Sforzesca organizzata dal Comune di Milano, è completamente gratuito a aperto a tutti, senza necessità di procedure di accredito. Per le iniziative serali, tuttavia, l'ingresso sarà consentito solo fino a esaurimento posti.

Non mancheranno le sfilate dei cosplayer, contenuti video speciali per ripassare le precedenti stagioni, concerti live e dj set, previsti per sabato e domenica sera. E ancora le make-up session a tema, anche per i più piccoli, i duelli di spade, le esibizioni di scherma e l'arrivo dei runner della "Marathron": si concluderà infatti a Milano la prima maratona de Il Trono di Spade dove si corre davvero. Nei giorni scorsi, un gruppo di maratoneti ha corso per l'Italia, seguendo su uno schermo mobile le prime sei stagioni della serie. L'ultima tappa, prevista per domenica 16, sarà aperta al pubblico (per info e iscrizioni sky.it/marathron). Si partirà dalla sede di Sky a Rogoredo e l'arrivo è previsto al Castello Sforzesco in tempo per la prima puntata della nuova stagione.

Questo e altro ancora sarà "L'Inverno al Castello", dove il pubblico potrà imbattersi anche in alcune misteriose e terrificanti creature, i White Walkers, venuti direttamente dal mondo de Il Trono di Spade per invitare ad entrare nel mondo della serie allestito all'interno del Cortile delle Armi. Nei giorni dell'evento, queste selvagge figure colonizzeranno tutta l'area circostante al Castello e si sposteranno utilizzando anche la metropolitana, in particolare muovendosi fra le stazioni di Duomo e Cairoli. E tutti coloro che viaggeranno in metropolitana, fino al 23 luglio, potranno vivere un'esperienza visiva unica e scoprire le speciali installazioni dedicate a Il Trono di Spade nella stazione di Duomo, dove i viaggiatori potranno muoversi tra le atmosfere della serie.

L'esperienza vivrà anche sui social network: nel Cortile delle Armi sarà possibile giocare ad una "Geo Battle" con le casate de Il Trono di Spade attraverso i propri account social e interagire attraverso un "social wall" posizionato all'interno del Castello Sforzesco. Sarà possibile seguire tutti gli eventi e le installazioni sui social network, per celebrare la serie in una festa che tutti potranno condividere con le proprie community di riferimento attraverso i propri account.

Ma non è tutto: dal 12 al 17 luglio, Sky Atlantic HD dedica un intero canale alla serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin. Il canale 111 sarà infatti denominato Sky Atlantic Il trono di Spade HD, dove ogni giorno sarà possibile godere di un'intera stagione dell'epica saga. Si parte mercoledì 12 luglio con la prima stagione, per chiudere il 17 luglio quando sarà il turno dell'ultima stagione finora andata in onda, la sesta. Tutte le stagioni de Il Trono di Spade sono disponibili anche su Sky Box Sets.

La première delle settima stagione de Il trono di spade verrà trasmessa su Sky Atlantic HD, in contemporanea con gli Usa alle 03.00 della notte fra il 16 e il 17 luglio, e al Castello Sforzesco di Milano

