Il Trono di Spade: l'IKEA condivide le istruzioni per ricreare i costumi della serie

Qualche settimana fa aveva suscitato molta curiosità la notizia che la costumista della serie Il trono di spade, Michele Clapton, utilizzi abitualmente i tappeti dell'IKEA per realizzare alcuni dei costumi dello show.

L'azienda ha ora risposto in modo originale e ironico alla rivelazione, condividendo online le istruzioni per ricreare i capi indossati da Jon Snow e dagli personaggi alle prese con le temperature più rigide.

Per chi volesse ispirarsi allo show arrivato alla sua settima, e penultima, stagione e prepararsi per Halloween o una gara di cosplayer, ecco l'immagine con le informazioni utili:

