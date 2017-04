Il Trono di Spade, Liam Cunningham tra le guest star del Napoli Comicon 2017

Patrizio Marino

L'organizzazione del Napoli Comicon ha annunciato che Liam Cunningham, la star de Il trono di spade, sarà tra le star ospiti del Salone Internazionale del Fumetto (28 aprile - 1 maggio).

L'attore irlandese, che interpreta il ruolo di Davos Seaworth nella serie tv creata da David Benioff e D.B. Weiss incontrerà il pubblico domenica 30 aprile, alle 15,30, presso l'Auditorium CartooNa.

Liam Cunningham è approdato nella serie tv di successo targata HBO basata sulla saga di romanzi fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco dallo scrittore statunitense George R.R. Martin, dopo numerose apparizioni sul grande schermo e avendo recitato per registi del calibro di Steven Spielberg (War Horse), Steve McQueen (Hunger), Ken Loach (Il vento che accarezza l'erba) e Dario Argento (Il cartaio).

Nei giorni scorsi la HBO ha diffuso il promo della settima stagione de Il Trono di Spade in arrivo sugli schermi americani a partire dal 16 luglio e in Italia dal 17 luglio in esclusiva su Sky Atlantic HD .

