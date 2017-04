Il trono di spade: Liam Cunningham diverte il Comicon di Napoli (FOTO e VIDEO)

Erika Sciamanna

Dopo Kit Harington ed Emilia Clarke anche un altro grande volto de Il trono di spade è arrivato a Napoli. Liam Cunningham, ospite del Comicon di Napoli, ha portato la sua incredibile simpatia a tutti i fan accorsi alla manifestazione, fan che hanno risposto con immenso calore e partecipazione.

Appena salito sul palco dell'auditorium Cartoona il boato degli spettatori ha scosso la sala che acclamava il suo nome e nel rispondere alle varie domande ha dato prova di tutta la sua esplosiva ironia, non risparmiandosi in battute per i suoi colleghi, George R.R. Martin, del quale ha ammesso di non aver mai letto i suoi libri, e per se stesso.

Gli appuntamento con i fan sono proseguiti nel pomeriggio con un photocall all'aperto circondato da quei tanti cosplayer e spettatori della serie per nulla spaventati dal sole cocente, speranzosi di ottenere un autografo o un selfie con Davos Seaworth che da perfetto gentiluomo non si è negato a nessuno stringendo mani, firmando libri e facendo foto.

La prossima stagione de Il trono di spade, la settima, andrà in onda su Sky Atlantic HD a partire dal 17 Luglio.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade: Liam Cunningham diverte il...