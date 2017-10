Il trono di spade: Liam Cunningham confermerebbe la premiere nel 2019

Per il momento HBO rimane parca di dettagli sulla lavorazione dell'ottava e ultima stagione de Il trono di spade, ma adesso la star Liam Cunningham, interprete di Ser Davos Seaworth, avrebbe confermato la data di messa in onda dello show: il 2019.

Nikolaj Coster-Waldau e Iain Glen avevano anticipato l'avvio imminente della lavorazione dei nuovi episodi dello show ventilando la possibilità di vedere la serie entro la fine del 2018, ma Liam Cunningham avrebbe spazzato via questa ipotesi anticipando che la lavorazione dell'ottava stagione si protrarrà fino all'estate 2018 e quindi la messa in onda non avverrà prima del 2019.

Leggi anche: Il trono di spade, Liam Cunningham: "I libri? Li leggerò quando George Martin avrà finito di scriverli!"

"Gli episodi saranno grandiosi e, da quanto ho sentito, molto più lunghi. Inizieremo le riprese a breve e andremo avanti fino all'estate prossima. Fino alla scorsa stagione giravamo dieci episodi in sei mesi, ma stavolta impiegheremo molto più tempo per realizzare sei episodi. Ovviamente saranno più lunghi".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade: Liam Cunningham confermerebbe...