Il Trono di Spade, le star dello show promettono "il caos assoluto " nella stagione 7

Al momento la settima stagione de Il trono di spade non ha ancora una release ufficiale. Sappiamo che i nuovi episodi arriveranno su HBO in estate, un po' in ritardo rispetto alla tradizione che vuole l'arrivo della nuova stagione ad aprile, e che la settima stagione sarà anche la penultima.

Che i rumor si chi vivrà e su chi morirà si susseguano senza sosta non è certo una sorpresa. Dal canto loro, gli interpreti della serie di culto si limitano a rilasciare dichiarazioni piuttosto ambigue per non rovinare la sorpresa ai fan. Di recente gli attori Alfie Allen (Theon Greyjoy) e Jacob Anderson (Grey Worm) hanno anticipato che nella nuova stagione a dominare sarà il "caos assoluto" e che gli spettatori "impazziranno".

La settima stagione sarà più breve delle precedenti e conterrà sette episodi invece di dieci, ma Jacob Anderson anticipa che non sentiremo la differenza visti gli incredibili eventi che si verificheranno: "Ho già il panico per gli spettatori. Nella stagione 6 si percepiva il cambiamento, si capiva che gli eventi stanno andando verso una conclusione. Sta diventando tutto troppo. Lo show è come una pentola a pressione e adesso sta per esplodere il caos assoluto. Nei nuovi episodi accadranno un sacco di cose e anche se la stagione sarà più breve sembrerà immensa".

Anche Alfie Allen ha anticipato la follia che regnerà sovrana nei sette nuovi episodi in arrivo in estate: "Sarà una stagione folle. La gente impazzirà. Il tema è sempre lo stesso, personaggi che non si sono mai incontrati stavolta lo faranno. Vi sono rapporti che devono essere ancora esaminati.

