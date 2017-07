Il Trono di Spade: le "audizioni" mai viste di Kit Harington

Nel mondo delle serie televisive è piuttosto comune presentarsi per un'audizione nel tentativo di ottenere una parte e poi essere scelto per un ruolo diverso.

In un divertente filmato, realizzato per Jimmy Kimmel Live!, Kit Harington viene mostrato mentre si presenta ai responsabili del casting della serie Il trono di spade nel tentativo di entrare a far parte del cast.

Guarda il video: Il Trono di Spade: e adesso Jon Snow parla napoletano!

L'attore, in realtà interprete di Jon Snow, si propone per alcuni personaggi inaspettati come Cersei, Ygritte, Daenerys, Hodor e persino Harry Potter, nonostante non sia in programma un crossover con il magico mondo di Hogwarts.

Ecco l'esilarante filmato, nell'attesa della messa in onda degli episodi della settima stagione, prevista per il 16 luglio:

