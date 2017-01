Il trono di spade: la stagione 8 avrà più di sei episodi?

Cristiano Ogrisi

La HBO ancora deve rinnovare ufficialmente Il trono di spade per l'ottava e ultima stagione e oggi scopriamo il perchè.

Il presidente della programmazione del canale, Casey Bloys, ha detto che gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss ancora stanno decidendo il numero di episodi della prossima stagione del telefilm cult, che originariamente doveva contenerne solo sei:

"L'unica cosa che ci manca da capire è quanti episodi vogliono fare. Penso stiano facendo un piano generale della stagione, vogliono ideare ciò che darà il miglior risultato alla stagione. Ovviamente io ne vorrei sempre di più."

La sesta stagione - per chi non ha visto tutti gli episodi, seguiranno spoiler - si era chiusa con Daenerys finalmente sulla via di Westeros, Jon Snow finalmente re del Nord e Cersei seduta sul Trono di Spade. E il Re della Notte li sta aspettando. Gli sceneggiatori hanno sempre detto di sapere chiaramente quale sarebbe stato il finale e che sarebbero bastati solamente altri tredici episodi per raccontare tutto il resto della storia.

La settima stagione de Il trono di spade andrà in onda la prossima estate su HBO.

