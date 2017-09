Il trono di spade: la stagione 7 uscirà in homevideo il 14 dicembre!

La settima stagione de Il trono di spade si è appena chiusa sul piccolo schermo, ma l'avvincente viaggio continuerà presto anche in homevideo visto che è già nota la data di uscita. La stagione 7 della serie HBO sarà infatti disponibile in DVD e Blu-ray distribuiti da Warner il 14 dicembre, in tempo per i regali di Natale. Non solo, se la versione DVD sarà in una confezione digipack a cinque dischi, quella blu-ray a quattro dischi, oltre al consueto digipack, sarà disponibile in una speciale edizione steelbook per collezionisti con confezione metallica. Presto dunque si potrà rivivere anche in homevideo la settima e penultima stagione composta da sette episodi emozionanti in cui finalmente convergono gli scontri, le alleanze e gli intrighi che sono stati intessuti per anni.

Ma a proposito di regali di Natale, lo stesso 14 dicembre uscirà per i fans della serie una vera chicca, ovvero il cofanetto contenente tutte le stagioni de Il trono di spade, dalla 1 alla 7. Anche in questo caso, oltre alla versione DVD, sarà disponibile ovviamente quella in blu-ray in alta definizione. Una vera scorpacciata dunque per riassaporare tutta la serie HBO plurivincitrice agli Emmy Award, tratta dagli acclamatissimi bestseller di George R.R. Martin.

