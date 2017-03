Il trono di spade: la stagione 6 in DVD e Blu-ray dal 15 marzo: ecco gli extra!

La sesta stagione de Il trono di spade è pronta allo sbarco in homevideo: la serie HBO più seguita di sempre e fenomeno televisivo planetario con un record di 38 Premi Emmy vinti, sarà disponibile infatti in formato Blu-ray e DVD dal 15 marzo, distribuiti da Warner Bros. Entertainment Italia. Sempre dal 15 Marzo sarà inoltre disponibile, in formato Blu-ray e DVD, un esclusivo cofanetto da collezione contenente le stagioni da 1 a 6 de Il trono di spade e ricco di contenuti speciali. Un'imperdibile occasione, per i fan di vecchia data e per chi ancora non conosce l'appassionante mondo di questa saga, di vivere un epico viaggio attraverso regni antichi e misteriosi fino al confine tra i vivi e i morti. Il formato Blu-ray sarà disponibile anche in una edizione limitata Steelbook contenente un magnete da collezione. In esclusiva su Amazon sarà inoltre disponibile il cofanetto Blu-ray della sesta stagione contenente un esclusivo Bonus Disc e delle cartoline da collezione.

Fenomeno televisivo planetario, Il Trono di Spade continua ad ottenere un enorme successo di pubblico e critica: laa sesta stagione della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin vede ancora le più potenti e nobili famiglie del continente di Westeros scontrarsi tra loro per la conquista del Trono di Spade, in una lotta senza tregua che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori in tutto il mondo. Per prepararsi al meglio alla settima stagione, in onda da Luglio 2017 su Sky Atlantic HD, la sesta stagione completa in home video è un'occasione per ripercorrere tutti gli ultimi avvenimenti grazie anche a un nutrito pacchetto di contenuti speciali.

Questo l'elenco dei contenuti speciali delle edizioni DVD e Blu-ray:

- La Battaglia dei Bastardi: Scopri come è stata realizzata la più grande battaglia de Il Trono di Spade. I creatori della serie attendevano questo momento dall'inizio della prima stagione; esplora gli straordinari effetti visivi e le stupefacenti acrobazie per la creazione di questo epico scontro.

- 18 Ore Negli Studi Paint Hall: Vivi appieno un "Day in Life" dietro le quinte. Scopri la serie attraverso gli occhi del cast e della troupe.

- Ricreare il Mondo dei Dothraki: Scopri come la produzione ha riportato in vita il mondo dei Dothraki dalla prima stagione. Esplora i costumi, la lingua Dothraki e tutte le fasi percorse per realizzare il più grande falò del mondo.

- Commenti Audio: 13 commenti audio del cast e della troupe tra cui David Benioff, D.B. Weiss, Peter Dinklage, Lena Headey, Kit Harington, Sophie Turner, Natalie Dormer, Ian McShane e molti altri.

- Scene Eliminate

In più, in esclusiva per il formato Blu-ray, i seguenti Contenuti Speciali:

Guida Agli Episodi : Per saperne di più sui personaggi, i luoghi e le storie della Serie durante la visione degli episodi.

: Per saperne di più sui personaggi, i luoghi e le storie della Serie durante la visione degli episodi. Storie e Folklore: Scopri la mitologia del Continente Occidentale dai diversi punti di vista degli stessi personaggi.

