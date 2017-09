Il trono di spade: la produzione girerà finali multipli per la stagione 8

I produttori de Il trono di spade sono consapevoli che le riprese in esterni sono a rischio spoiler, soprattutto ora che si avvicina il gran finale. Per tutelarsi ed evitare di rovinare la sorpresa agli spettatori, durante la lavorazione della settima stagione sono state girate scene "finte" per depistare gli spioni. Questa tattica si intensificherà durante le riprese dell'ottava stagione, in particolare del finale.

Le riprese dovrebbero prendere il via non prima di ottobre, le sceneggiature sono state appena terminate, ma il boss di HBO Casey Bloys ha anticipato che ce la stanno mettendo tutta a non svelare il finale anzitempo. Per evitare spoiler o diffusione di immagini rubate verranno così girati una lunga serie di finali che dovrebbero confondere le idee al pubblico.

"So che per Il trono di spade gireranno versioni multiple del finale così nessuno sarà in grado di capire cosa succeda realmente. E' necessario fare così per una serie di questo tipo perché quando giri, le persone lo sanno. Così gireranno tanti finali differenti in modo che non ci sia niente di certo fino alla messa in onda".

