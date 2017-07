Il Trono di Spade: la "maratona" di Mentana sulla serie è esilarante

La pagina Facebook intitolata Comunisti per Daenerys Targaryen ha provato a immaginare cosa accadrebbe se il giornalista Enrico Mentana realizzasse una diretta televisiva in occasione dell'arrivo del personaggio interpretato dall'attrice Emilia Clarke a Westeros. Il risultato è assolutamente esilarante e segue, passo dopo passo, lo speciale in cui si segue l'avvicinamento della sovrana ad Approdo del Re, con sondaggi, interventi e interviste in cui si verifica l'accoglienza degli abitanti e ci si interroga sul futuro dei Sette Regni.

Leggi anche:

Il trono di spade, il nostro viaggio a Westeros: un sogno che si avvera tutto da pianificare

Valar Morghulis: Le morti più significative ne Il trono di spade

Qui alcune delle divertente immagini ispirate a quanto accadrà nella settima stagione della serie Il trono di spade, ma per scoprire i dettagli di questa interessante, e irresistibilmente divertente, analisi politica non vi resta che "sintonizzarvi" su Facebook.

Home News Il Trono di Spade: la "maratona" di Mentana sulla...