Il Trono di Spade: uno spettacolare promo per la nuova stagione!

La HBO ha diffuso un nuovo video promozionale della settima stagione della serie Il trono di spade, in arrivo sugli schermi americani a partire dal 16 luglio.

Il filmato ha come protagonisti Jon Snow, Cersei e Jon Snow e mostra un elemento che ricorda come l'inverno sia ormai alle porte nel mondo creato da George R.R. Martin.

Gli episodi inediti prevista per questa stagione, la penultima, sono sette.

