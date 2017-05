Il Trono di Spade: la HBO dà il via allo sviluppo di quattro potenziali spinoff

La HBO ha deciso di affidare a quattro sceneggiatori il compito di sviluppare altrettante potenziali serie ambientate nel mondo creato dallo scrittore George R.R. Martin. Il trono di spade si concluderà infatti con l'ottava stagione e i nuovi progetti saranno ambientati in periodi temporali diversi del mondo di Westeros, senza quindi rivelare se si potrebbero trattare di prequel, sequel o spinoff.

Gli script saranno scritti da Max Borenstein, Jane Goldman insieme allo scrittore, Brian Helgeland, e Carly Wray insieme a Martin.

Dan Weiss e David Benioff, showrunner della serie che tornerà in tv il 16 luglio, non saranno coinvolti nella stesura degli script ma come produttori esecutivi. Per ora si tratta comunque di show in fase di sviluppo e non si sono definite delle tempistiche, rimandando eventuali decisioni al momento in cui verranno consegnati gli script.

