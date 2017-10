Il trono di spade: Kit Harington rivela perché il pilot è stato girato due volte

Ormai la fine de Il trono di spade è sufficientemente vicina da convincere le star dello show a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Così Kit Harington, svelando che il motivo per cui l'episodio è stato rigirato completamente è dovuta agli errori commessi dai creatori della serie David Benioff e Daniel Weiss.

HBO non ha mai diffuso il pilot originale, che comprendeva un cast differente visto che vedeva Tamzin Merchant nel ruolo di Daenerys Targaryen e Jennifer Ehle in quelli di Catelyn Stark. La maggior parte dell'episodio è stata girata di nuovo per via della scarsa qualità del materiale e Kit Harington ha parlato al Guardian di ciò che, all'epoca, non funzionò.

"Hanno fatto un sacco di errori. Si capiva che non andava bene. Mi hanno minacciato che, se li infastidirò, diffonderanno l'episodio su YouTube. Ogni tanto mi mandano un fotogramma, come minaccia".

Nella prima versione del pilot pare che Kit Harington indossasse una parrucca per il ruolo di Jon Snow e che Harington abbia girato il pilot con la testa rasata. Tra gli altri cambiamenti si annovera una relazione tra gli Stark ancor meno affettuosa, scene più lunghe di presentazione dei personaggi e una diversa introduzione di Daenerys.

