Il trono di spade, Kit Harington: "Ho chiuso con i drammi in costume"

Mentre si prepara a fare ritorno sul set dell'ottava e ultima stagione de Il trono di spade, la cui lavorazione è imminente, Kit Harington lancia la sua nuova fatica, la miniserie Gunpowder, dramma BBC in tre parti incentrato sulla Congiura delle Polveri, cospirazione organizzata nel 1605 per far esplodere la Camera dei Lord e assassinare Re Giacomo I. L'evento è commemorato il 5 novembre in Inghilterra come Guy Fawkes Day, dal nome di uno dei cospiratori.

Ancora drammi storici, costumi sontuosi, ambientazione antica per la star de Il trono di spade che però denuncia un po' di stanchezza e confessa di voler mettere i cavalli a riposo dopo che la serie HBO sarà giunta al termine.

"Questo tipo di progetti si sposava molto bene con la mia incapacità di tagliare i miei riccioli! Non so spiegare perché finisca sempre in luoghi freddi, fangosi, su un cavallo. Deve essere un desiderio nato in una mia vita precedente immagino" scherza l'attore.

Leggi anche: Perché Jon Snow è il cuore (puro) de Il Trono di Spade

Adesso, però, Kit Harington sembra intenzionato a dare una svolta alla propria carriera: "Ho chiuso con questo tipo di progetti, vorrei fare altro, mi piacerebbe fare qualcosa con le pistole! Vorrei interpretare delle storie più moderne, secolo dopo secolo."

Parlando del coinvolgimento in Gunpowder, dove interpreta Robert Catesby. Harington ha dichiarato: "Vorrei evitare il termine 'progetto della passione', ma l'idea è nata da una curiosità familiare visto che mia madre di cognome fa Catesby e il mio secondo nome è Catesby... ci è sempre stato detto che eravamo eredi del leader della Congiura delle Polveri. Fa parte del folclore britannico e viene rimarcato ogni anno. Ci è sembrato strano che la storia non fosse stata drammatizzata, così da qui è nata l'idea di trasformarla in miniserie".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade, Kit Harington: "Ho chiuso con...