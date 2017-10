Il Trono di Spade: Kit Harington ha una risposta provocatoria per "zia" Daenerys

Le riprese dell'ultima stagione della serie Il trono di spade dovrebbero essere iniziate in questi giorni a Belfast. In sole sei puntate la storia ispirata alla saga scritta da George R.R. Martin arriverà alla sua conclusione, tra scontri epici e rivelazioni.

Tra gli elementi che saranno sicuramente presenti ci sarà la scoperta, da parte di Jon Snow, della verà identità dei suoi genitori e del fatto che, in realtà, appartiene alla famiglia Targaryen, situazione che fa diventare Daenerys sua zia.

Kit Harington, interprete del personaggio, ha ora dichiarato con molta ironia quale vorrebbe sia la sua reazione dopo aver appreso la notizia che il suo vero nome è Aegon Targaryen e ha quindi avuto un rapporto sessuale incestuoso: "Spero realmente che semplicemente annuisca lentamente e dica 'E' dannatamente giusto'. E' qualcosa di davvero e orribilmente inappropriato e si scopre che Jon, per tutto il tempo, ha in realtà avuto una mente perversa. Questo è il modo in cui mi piacerebbe interpretare quella scena. In ogni caso la proverei così in uno dei ciak".

Per assistere all'ultima stagione della serie tv Il Trono di spade bisognerà attendere quasi sicuramente il 2019, tuttavia per ora la HBO non ha rivelato la data prevista per il ritorno dello show sul piccolo schermo.

Home News Il Trono di Spade: Kit Harington ha una risposta...