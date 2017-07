Il trono di spade, Kit Harington confessa: "Abbiamo girato scene finte per ingannare i paparazzi"

La frenesia da spoiler che circonda la produzione de Il trono di spade non ha eguali. Così, durante la lavorazione della settima stagione, che prenderà il via il 16 luglio, la produzione ha dovuto ricorrere a misure straordinarie per proteggersi da eventuali rivelazioni. A svelarlo è la star Kit Harington, interprete di Jon Snow.

Tempo fa sono trapelate immagini dal set spagnolo che vedevano Harington nei panni di Jon Snow su una fortezza insieme a Emilia Clarke. Ebbene, quello foto sarebbero state un fake realizzato ad opera d'arte per depistare media e curiosi. A rivelarlo è Kit Harington durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live in cui l'attore spiega:

"Avevamo un sacco di paparazzi che ci seguivano dappertutto, specialmente mentre giravamo in Spagna. Abbiamo girato scene finte. Quando sapevamo che i paparazzi erano nei paraggi abbiamo messo in piedi finti set e finte scene così che facessero le foto e facessero circolare notizie false".

Nonostante le foto poco veritiere, Kit Harington assicura che la nuova stagione sarà eccitante e molto diversa dalle precedenti.

"Questa stagione sarà diversa da tutto ciò che avete visto finora perché stiamo accelerando verso il gran finale, un sacco di eventi collideranno e tutto accadrà molto più velocemente di quanto eravamo abituati finora... Sarà diverso dal solito, ma sarà molto eccitante."

