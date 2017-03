Il trono di spade: Kit Harington a Napoli per Dolce & Gabbana (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Kit Harington, uno dei protagonisti de Il trono di spade nei panni di Jon Snow, in queste ore si trova a Napoli, per le riprese del nuovo spot pubblicitario per The One (o Number One), il profumo dei due stilisti, che avevano già puntato su Napoli per una sfilata-evento, la scorsa estate.

Diretto da Matteo Garrone, lo spot vede come protagonista proprio Harington, sbarcato in Italia poche ore fa e già assediato dai fan.

Eh niente...che devo dirvi.. #kitharington #aiuto #gameofthrones #staytuned Un post condiviso da Valeria Angione® (@valeriangione) in data: 3 Mar 2017 alle ore 02:48 PST

L'attore tornerà a luglio sulla HBO per la settima stagione - apparentemente violentissima - de Il trono di spade mentre nel 2018 arriverà nelle sale cinematografiche con The Death and Life of John F. Donovan, la nuova pellicola di Xavier Dolan, con Natalie Portman, Susan Sarandon, Jessica Chastain e Kathy Bates.

E poi Jon Snow cammina sotto casa tua... #gameofthrones #kitharington #jonsnow #naples #likesforlikes #like4like Un post condiviso da Francesca Capezzuto (@kekka_unicorn93) in data: 3 Mar 2017 alle ore 04:15 PST

