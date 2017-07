Il trono di spade: Jon Snow sarà protagonista di due incontri attesi da tempo!

Se il cast de Il trono di spade viene invitato a tenere la bocca chiusa su cosa accadrà nel futuro dello show, pena la perdita del lavoro, la costume designer Michele Clapton si è rivelata la gola profonda di turno, pronta ad anticipare alcuni importanti dettagli sulla settima stagione dello show che prenderà il via il 16 luglio su HBO e Sky Atlantic.

Nel corso di un'intervista con UPROXX, la Clapton ha confermato due incontri importanti tra Jon Snow e due figure femminili centrali della serie. Ovviamente tutti i fan aspettano da tempo il momento in cui Jon si troverà faccia a faccia con Daenerys Targaryen e questo momento starebbe per arrivare; in più si profila l'incontro imminente con la Regina Cersei.

"Abbiamo discusso a lungo se usare il mantello per farlo sembrare più imponente o se evitare questo effetto. Cosa stiamo cercando di dire? In alcuni momenti l'abbiamo tolto perché volevamo che sembrasse più vulnerabile. Specialmente quando vede Dany e la vede per la prima volta nella stanza di lei. Abbiamo deciso di eliminare il mantello, ma quando si reca all'incontro con Cersei glielo abbiamo fatto rimettere".

