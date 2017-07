Il Trono di Spade: Jon Snow preferisce l'inverno all'estate (VIDEO)

A poche ore dalla season premiere della settima stagione de Il trono di spade, una domanda sorge spontanea: ma come farebbe Jon Snow a combattere contro il caldo di questa estate? Il trio Due e mezzo ha provato a rispondere in questo divertente video con protagonista proprio il personaggio interpretato nella serie da Kit Harington.

I Due e mezzo sono un trio comico di Roma composto dagli attori Alessia Francescangeli, Riccardo Giacomini e Matteo Montaperto. Lavorano insieme dal 2014 e portano avanti contemporaneamente la loro passione per teatro, cinema, web e cabaret. Attualmente il loro cortometraggio Pensieri d'amore è in finale in diversi festival italiani, da due anni fanno parte dello Zelig Lab di Roma, e nel frattempo continuano a realizzare video comici per la loro pagina Facebook.

