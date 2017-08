Il Trono di Spade: in arrivo il videogioco dai creatori di Skyrim e Fallout?

Target, colosso delle vendite online, ha aperto nelle scorse ore una pagina che ha fatto festeggiare i fan più accaniti de Il trono di spade: pare che infatti sia in arrivo un nuovo videogioco a tema Westeros. Il sito ha chiamato il prodotto Bethesda: Game of Thrones, indicando così lo studio che se ne occuperà, ovvero i creatori di videogiochi di culto come Skyrim e Fallout.

Leggi anche: Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Molti fan hanno sperato, già dal lontano 2011, di avere la possibilità di esplorare i territori della serie HBO comandando tramite joystick uno dei personaggi della serie, ma finora i tre titoli usciti (Game of Thrones, Game of Thrones: Ascent e Game of Thrones: A Telltale Game) non sono stati al livello dei capolavori del genere. Nulla è stato ancora confermato e Target potrebbe aver messo online una titolo sbagliato, ma con l'arrivo del season finale della settima stagione, il tempismo sembrerebbe dare fiducia ai fan amanti dei videogiochi.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Trono di Spade: in arrivo il videogioco dai...