Il Trono di Spade: in arrivo a Broadway il musical parodia!

Con l'arrivo del season finale de Il trono di spade, i fan dovranno attendere parecchio prima di vedere nuovo materiale, visto che le riprese dell'ottava e ultima stagione inizieranno in autunno inoltrato e la messa in onda potrebbe scalare al 2019. In questo lungo periodo di pausa, però, gli appassionati americani potranno tenersi occupati con una novità a Broadway: il primo musical rock basato su Game of Thrones.

Game of Thrones The Rock Musical: An Unauthorized Parody arriverà a Broadway a ottobre, al Jerry Orbach Theater, dopo aver debuttato a Los Angeles e al Comic-Con di San Diego. Il musical, creato da Steven Christopher Parker e Steven Brandon, conterrà canzoni intitolate "Be My Hand", "The Things I Do For Love", "All Men Must Die" e "Dothraki Love Song". La trama ricopre la prima stagione della serie HBO, con un personaggio simile a George R.R. Martin che fa da narratore.

