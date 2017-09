Il trono di spade: il regista de 'La battaglia dei bastardi' potrebbe dirigere il gran finale

Un membro della famiglia de Il trono di spade molto amato dai fan starebbe per fare ritorno per il gran finale. Si tratta del regista di Hardhome e Battle of the Bastards Miguel Sapochnik, autore degli episodi più apprezzati dai fan e della critica.

Per il momento HBO non ha rivelato quali registi si occuperanno dell'ottava e ultima stagione, ma il direttore della fotografia Fabian Wagner ha postato su Instagram una foto di gruppo che lo vede riunito sul set dell'ottava stagione insieme a Caroline Alderson e agli esperti di VFX Joe Bauer e Steve Kullback. La foto non è recente, ma la scritta che la accompagna non lascerebbe adito a dubbi.

"Di nuovo sul set di Game of Thrones per preparare la nuova stagione con il team riunito. Un bel momento anche se l'inverno è già qui #gameofthrones #miguelsapochnik #carolinevalderson #joebauer #stevekullback #vfx #dop #setlife #battleofthebastards".

Back on Game of Thrones for prep of the final season and the team is back together. Good times even though winter is already here #gameofthrones #miguelsapochnik #carolinevalderson #joebauer #stevekullback #vfx #dop #setlife #battleofthebastards Un post condiviso da Fabian Wagner (@fabianwagner78) in data: 25 Set 2017 alle ore 03:53 PDT

Vanity Fair suggerisce che Sapochnik dirigerà due episodi dell'ultima stagione, composta in tutto da sei episodi. Sapochnik ha diretto anche The Gift, episodio della stagione 5, e il finale della stagione 6. Stavolta il lavoro sarà più arduo visto che una notizia trapelata vorrebbe gli episodi dell'ottava stagione lunghi come film. Attendiamo conferme ufficiali da parte di HBO.

