Il trono di spade: il Re della Notte ha la sua playlist su Spotify!

Quando sei impegnato per secoli a mettere insieme un esercito di morti e alla fine sei pronto per portare l'oscurità della Lunga Notte sui Sette Regni, hai bisogno di una musica appropriata per accompagnare il tuo progetto. Questo è il motivo per cui il re della Notte ha una sua playlist su Spotify da far risuonare durante l'invasione.

HBO e Spotify hanno unito le forze per fornire al condottiero dagli occhi di ghiaccio una playlist all'altezza della situazione. I 27 brani includono la perfetta apertura con Mr. Freeze degli Slayer per poi proseguire con band come Megadeath, Metallica, The Killers e Muse.

Leggi anche:

Il trono di spade, il nostro viaggio a Westeros: un sogno che si avvera tutto da pianificare

Perché Jon Snow è il cuore (puro) de Il Trono di Spade

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade: il Re della Notte ha la sua...