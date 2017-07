Il trono di spade: il delizioso cameo di Ed Sheeran nella premiere della stagione 7

Il cantautore inglese Ed Sheeran ha fatto la sua comparsa nella premiere della settima stagione de Il trono di spade in un divertentissimo cameo in cui canta un brano folk. Sheeran interpreta un soldato dell'Approdo del re che fa parte di un piccolo gruppo in transito nei boschi. le parole del brano fanno parte del materiale letterario delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, firmate da George R.R. Martin e suonano così: "For hands of gold are always cold, but a woman's hands are warm."

Arya Stark (Maisie Williams), attratta dalla melodia, finisce per condividere del cibo e vino fatto in casa con i soldati, incluso Sheeran. I soldati parlano tranquillamente con lei, ignorandone l'identità, e non le credono quando lei confessa di essere diretta all'Approdo del Re per uccidere la Regina Cersei Lannister.

Leggi anche:

Vedremo Arya capace di uccidere il personaggio di Sheeran e i suoi compagni nel prossimo episodio? Da quanto abbiamo visto finora, il suo odio per tutti ciò che riguarda i Lannister e il suo sguardo attento verso le spade dei soldati potrebbe indicare la sua intenzione di uccidere tutto il gruppo, ma chissà che il vino non mitighi i suoi propositi.

Nel frattempo, dopo la visione della premiere, le reazioni e teorie dei fan imperversano, come notiamo dai tweet che seguono.

CONFIRMED Arya will be wearing an @edsheeran face and will kill Cersei Lannister in the GoT finale. #gameofthones pic.twitter.com/Duf5MFYCpw — Zack Jennison (@AbsentAmpersand) 17 luglio 2017

Ed Sheeran appearing on game of thrones but not being brutally disemboweled was very disappointing — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 17 luglio 2017

#GameOfThones writing room:

"Ok we're beyond the books, we have creative control"

"Concept: Ed Sheeran camping in the woods singing a song" — Kyle Ethan (@kesnyder42) 17 luglio 2017

Top Three Characters I've wanted to see murdered on Game of Thrones

3. Joffrey

2. Ramsey

1. Ed Sheeran — Ol' QWERTY Bastard (@TheDiLLon1) 17 luglio 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade: il delizioso cameo di Ed...