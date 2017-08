Il Trono di Spade: i costumisti e il "segreto" dei tappeti di IKEA

I costumi della serie Il trono di spade sono uno degli elementi più apprezzati e ammirati della serie, grazie all'incredibile lavoro compiuto da Michele Clapton. L'esperta, durante un incontro che si è svolto al Getty Museum di Los Angeles, ha però rivelato un segreto forse inaspettato. Per realizzare i mantelli dei personaggi alle prese con temperature rigide e paesaggi innevati, i costumisti utilizzano dei tappeti dell'IKEA:

"E' vero, prendiamo tutto quello che ci può servire. Li tagliamo, rasiamo, aggiungiamo delle forti cinghie di cuoio e poi li roviniamo, che è quasi come un rito nel mondo della serie". La Clapton ha proseguito: "Voglio che il pubblico senta quasi l'odore dei costumi. In alcuni casi li copriamo di cera e li congeliamo in modo che siano coerenti con il paesaggio".

Nel video si parla di questo dettaglio curioso a partire dal minuto 26.

