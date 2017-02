Il trono di spade: George R.R. Martin svela al trama del suo nuovo racconto

George R.R. Martin non conferma ancora l'uscita del nuovo atteso romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, The Winds Of Winter, che forse verrà pubblicato entro il 2017, per fortuna sta per regalare ai fan una lettura con cui intrattenersi nell'attesa.

Vi avevamo già annunciato la notizia qualche settimana fa, ma adesso è lo scrittore in persona a comunicare l'imminente pubblicazione di un'antologia che conterrà un suo nuovo racconto ambientato nello stesso universo de Il trono di spade. L'antologia fantasy, intitolata Book Of Swords, è una collezione di quindici racconti originali che celebrano l'epoca d'oro del fantasy, delle spade e della stregoneria.

"Nel libro ci sarà una mia storia, intitolata The Sons of the Dragon. Coloro che hanno amato The Princess and the Queen in DANGEROUS WOMEN e The Rogue Prince in ROGUES probabilmente apprezzeranno anche questa storia. Appartiene allo stesso mondo. Sarà molto narrativa e poco visiva, sarà l'opposto di ciò che faccio nei miei romanzi. Ma se siete affascinati dalla politica di Westeros, come molti dei miei lettori sembrano essere, dovreste apprezzarla. Come suggerisce il titolo, The Sons of the Dragon racconta i regni del secondo e terzo Re di Targaryen, Aenys I e Maegor il Crudele, insieme alle loro madri, mogli, sorelle, figli, amici, nemici e rivali."

