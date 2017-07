Il trono di spade: Gemma Whelan è stata quasi licenziata per via degli spoiler

La produzione de Il trono di spade non tollera spoiler, soprattutto da parte dei suoi interpreti. Gemma Whelan ha rischiato di essere licenziata proprio per aver raccontato troppo. La rivelazione arriva nel corso di un'intervista al Times. L'attrice ha raccontato di essere stata contatta dai produttori per una lettura molti anni fa, dopo che le era stato affidato il ruolo di Yara Greyjoy. Nel corso della seconda stagione non c'era ancora la caccia allo spoiler come oggi, perciò alla Whelan non era stato vietato di confermare l'ingaggio nel ruolo di Yara Greyjoy.

"Questa è la prima lezione che ho imparato quando ho avuto il lavoro. Nessuno mi aveva detto di non rendere pubblica la notizia. Pensavo che fosse normale festeggiare il mio ingresso nel cast, così ho scritto nel mio curriculum 'Questa estate Gemma interpreterà Yara Greyjoy ne Il trono di spade. E internet è impazzito. Uno degli adorabili produttori dello show mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto: 'Questa è una cosa molto grave. Rischi di essere licenziata per questo.'"

L'ingresso di Yara Greyjoy nello show non era un vero e proprio spoiler, visto che la figura nasce da un collage di personaggi presenti nei libri, ma l'attrice ha comunque rischiato grosso. Per fortuna alla fine i produttori l'hanno perdonata.

