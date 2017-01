Il trono di spade: Freddie Stroma conferma il recast per la stagione 7

L'rrivo di Freddie Stroma nei panni di Dickon, fratello di Samwell Tarly, nella sesta stagione de Il trono di spade è stato accolto con favore dai fan, anche se lo spazio a lui riservato è stato piuttosto breve. Bene, ci sono notizie buone e cattive per la stagione 7. Il ritorno del personaggio di Dickon Tarly è confermato, ma a interpretarlo non sarà più Freddie Stroma.

L'attore ha confermato di non poter fare ritorno nello show dei record per via del suo impegno nella serie ABC Time After Time. Secondo Watchers on the Wall a sostituire Freddie Stroma sarà l'interprete di Black Sails Tom Hopper. A quanto pare nei nuovi episodi la presenza di Dickon e di suo padre Randyll avrà un peso maggiore rispetto al passato.

Per il momento HBO non ha commentato ufficialmente il recast. Il trono di spade farà ritorno la prossima estate.

