Il trono di spade: finalmente Emilia Clarke si tinge i capelli per la stagione 8!

Tempo fa Emilia Clarke ha svelato che i capelli biondissimi sfoggiati nelle prime sette stagioni de Il trono di spade sono, in realtà, una parrucca. Per l'ottava e ultima stagione della serie HBO, però, l'attrice ha dovuto tingere i capelli, come mostrano le foto postate su Instagram.

Leggi anche: Il trono di spade, il nostro viaggio a Westeros: ritorno a Grande Inverno

Emilia scrive: "AAAAHHHHHHH SHHHHIIIII**. Ho dovuto farlo. La madre dei draghi incontra Emilia. Emilia incontra la madre dei draghi. Non vi agitate. Devo ringraziare la bravura di @kevalexanderhair e @candicebanks74 il genio creatore della parrucca di KHALEESI (e non dimentichiamo tutte le acconciature de Il trono di spade per otto gloriosi anni) per trasformare tutto questo magico momento in realtà. #khaleesikicksoff #gameofthrones #cominghomeneverfeltsogood".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il trono di spade: finalmente Emilia Clarke si...