Il trono di spade, Emilia Clarke: "Quanti pianti per quelle scene nuda"

In occasione dell'imminente ritorno de Il trono di spade sul piccolo schermo, Emilia Clarke ha parlato del suo ruolo nello show e dei drammi legati alle scene in cui era nuda.

La trentenne inglese, che interpreta Daenerys Targaryen fin dal debutto dello show su HBO nel series began in 2011, ha svelato cosa si prova a trovarsi nuda sullo sullo schermo e ha rivelato che questa scelta le ha attirato aspre critiche nel privato.

Riferendosi alle scene con Daario Naharis (Michiel Huisman) nella quarta stagione, l'attrice confessa: "E' stato geniale. Sono andata dagli showrunner e li ho ringraziati. Era la scena che stavo aspettando da tempo. Perché ho dovuto ingoiare un sacco di umiliazioni per aver girato scene di sesso in cui sono nuda."

La Clarke ha ammesso di sentirsi un po' nervosa all'idea che la serie si stia avvicinando alla fine e che a breve dovrà dire addio al ruolo che l'ha resa celebre in tutto il mondo.

"Oh Dio, non ci dormo la notte. E' l'ultima stagione e ho paura che qualcosa vada storto. I miei compagni mi dicono 'Ormai tu e Daenerys siete una sola persona. Devi fidarti del tuo istinto' Ma io nego e sento di dover fare ancora molta ricerca per prepararmi a dovere. Più in alto si sale, più sarà rovinosa la caduta. Sembra orribile, ma è la verità. non voglio deludere nessuno."

